​"Укрзализныця" уволила топ-менеджера за домашнее насилие

"Укрзализныця" объявила об увольнении директора по развитию бизнеса Андрея Рязанцева. Это произошло после того, как в интернете появилось видео, на котором человек, похожий на Рязанцева, бьет женщину.

"Правление АО «Укрзализныця» считает, что все сотрудники компании должны соблюдать кодекс этики и семейных ценностей. Сообщаем, что на данный момент Андрей Рязанцев не является работником АО "Укрзализныця", - говорится на сайте УЗ.

При этом еще утром 26 мая Рязанцев принимал участие в рабочих совещаниях. Другой топ-менеджер УЗ Роман Верпицкий опубликовал в фейсбуке пост о встрече с участниками рынка контейнерных перевозок, приложив к нему фотографию, на которой Рязанцев сидит в президиуме.