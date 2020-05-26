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​"Укрзализныця" уволила топ-менеджера за домашнее насилие

Сотрудники компании должны соблюдать кодекс этики и семейных ценностей.

​"Укрзализныця" уволила топ-менеджера за домашнее насилие
Фото: facebook.com/stopcor.ua

"Укрзализныця" объявила об увольнении директора по развитию бизнеса Андрея Рязанцева. Это произошло после того, как в интернете появилось видео, на котором человек, похожий на Рязанцева, бьет женщину.

"Правление АО «Укрзализныця» считает, что все сотрудники компании должны соблюдать кодекс этики и семейных ценностей. Сообщаем, что на данный момент Андрей Рязанцев не является работником АО "Укрзализныця", - говорится на сайте УЗ.

При этом еще утром 26 мая Рязанцев принимал участие в рабочих совещаниях. Другой топ-менеджер УЗ Роман Верпицкий опубликовал в фейсбуке пост о встрече с участниками рынка контейнерных перевозок, приложив к нему фотографию, на которой Рязанцев сидит в президиуме.

Фото: facebook.com/roman.vepritskiy

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