Бывшего главу СПУ приговорили к трем годам лишения свободы

Октябрьский райсуд Полтавы во вторник приговорил к трем годам лишения свободы бывшего местного депутата Сергея Чередниченко.

Об этом пишет местное издание "Полтавщина".

Он признан виновным по ч.2 ст.350 Уголовного кодекса (насилие в отношении должностного лица) за события 16 мая 2018 года, когда был избит вице-мэр Андрей Лямин. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

Прокурор просил суд назначить Чередниченко пять лет лишения свободы, но судья Анатолий Савенко ограничился тремя.

Приговор не вступил в силу и может быть обжалован в течение 30 дней.

Напомним, что в 2015-2016 годах Чередниченко был депутатом Полтавского горсовета от фракции БПП "Солидарность". В 2018 году его избрали председателем Полтавской городской организации Соцпартии, которую тогда возглавлял Илья Кива.

После того, как Кива перешел в ОПЗЖ Виктора Медведчука, именно Чередниченко в течение следующих нескольких месяцев был председателем СПУ.

По словам журналистки Кристины Бердинских, в 2018 году Чередниченко был причастен к нападению на журналиста Дмитрия Гнапа в поселке Шишаки Полтавской области.