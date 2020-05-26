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МВД не видит оснований для отставки Авакова из-за событий в Кагарлыке

"Шесть лет назад до Майдана подобного рода вещи просто скрывали".

МВД не видит оснований для отставки Авакова из-за событий в Кагарлыке
Арсен Аваков
Фото: МВД

Министерство внутренних дел не видит оснований для отставки министра Арсена Авакова из-за событий в Кагарлыке, где в отделении полиции пытали и насиловали женщину.

Об этом в эфире "1+1" утром во вторник сказал замминистра внутренних дел Антон Геращенко.

"В данном случае решение необоснованно, поскольку мы строим систему, которая реагирует на подобного рода события. Шесть лет назад до Майдана подобного рода вещи просто скрывали. У нас же позиция - и это как раз результат работы министра внутренних дел - полная нетерпимость к пыткам и насилию", - сказал Геращенко.

Напомним, в понедельник полиция сообщила о задержании двух своих сотрудников из Кагарлыка по подозрению в изнасиловании 26-летней женщины. В тот же день подразделение расформировали, а сотрудников отправили на переаттестацию.

Было установлено, что в ночь с 23 на 24 мая один из оперуполномоченных в своем служебном кабинете применил пытки к женщине, которую вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля, - надевал противогаз, применял наручники и стрелял из табельного оружия над головой. После этого несколько раз изнасиловал потерпевшую.

Кроме этого, задержанные полицейские применили физическую силу в отношении мужчины, который у это время находился в помещении отделения полиции. Угрожая потерпевшему изнасилованием, правоохранители ставили его на колени, били по голове дубинками, надевали противогаз и стреляли из пистолета табельного оружия над головой. В результате потерпевший получил переломы ребер и носа.

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