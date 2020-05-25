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Экс-глава Офиса президента обругал козла в зоопарке и надавал ему по ушам

Богдан посетил контактную зону столичного зоопарка и попытался прокатить на козле свою собачку.

Экс-глава Офиса президента обругал козла в зоопарке и надавал ему по ушам
Фото: скриншот видео

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан побывал в киевском зоопарке.

Видео посещения Богданом контактной зоны открывшегося после реконструкции столичного зоопарка удалось заснять журналисту Роману Сухану.

На этих кадрах видно, как Богдан тягает за ухо белого козла, а после бьет его по лбу, приговаривая "Козлина ты дурная!".

Затем экс-глава ОП попытался прокатить на козле свою собачку, которую до этого он держал под мышкой.

На видео Богдан был без защитной маски и перчаток.

Напомним, 20 мая 2019 года состоялась инаугурация нового президента Владимира Зеленского. На следующий день он начал формировать свою команду, один из первых кадровых указов касался назначения главой Администрации президента Андрея Богдана. До назначения в Администрацию (позже - Офис) президента Богдан был адвокатом олигарха Игоря Коломойского. 22 мая он временно прекратил юридическую практику.

11 февраля 2020 года президент Зеленский подписал указ об увольнении Богдана с должности главы ОП. После увольнения он отправился отдыхать на Сейшелы.

В марте стало известно, что Богдан возобновил свою. адвокатскую лицензию.

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