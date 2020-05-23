НСЗУ призвала руководство страны не допустить внеконкурсного назначения главы Нацслужбы здоровья

Команда Национальной службы здоровья Украины призывает президента Владимира Зеленского, премьер-министра Дениса Шмыгаля и главу Верховной Рады Дмитрия Разумкова способствовать проведению открытого конкурса на должность главы НСЗУ и не допустить внеконкурсного назначения главы Службы.

"Главой НСЗУ должен быть назначен достойный кандидат, способный взять на себя ответственность за справедливое распределение 86 млрд грн программы медицинских гарантий (ПМГ) в интересах 37 млн человек, эффективное управление ПМГ в условиях пандемии COVID-19, сохранение и дальнейшее развитие независимого государственного учреждения", - говорится в открытом обращении коллектива НСЗУ.

В НСЗУ подчеркивают, что в результате конкурса головой Нацслужбы должен быть назначен "профессионал, способный достойно продолжить трансформацию системы здравоохранения Украины ради здоровья граждан, создания надлежащих условий труда медработников, обеспечения прозрачного и эффективного использования средств налогоплательщиков, направляемых на медобслуживание пациентов".

Коллектив Нацслужбы здоровья напоминает, что 20 мая 2020 года министр здравоохранения отклонил все кандидатуры на главу Национальной службы здоровья Украины, которые участвовали в конкурсе.

Напомним, что наибольшее количество баллов на конкурсе в январе набрала и.о. главы НСЗУ Оксана Мовчан, на втором месте - замглавы НСЗУ Наталья Рябцева, на третьем - директор Департамента договорной работы НСЗУ Андрей Виленский.

22 мая на портале вакансий государственной службы появилось объявление о поиске кандидатов на должность главы НСЗУ. Подать документы можно до понедельника, 25 мая, то есть всего два дня - либо в день объявления вакансии, либо в понедельник. Руководителя НСЗУ будут выбирать без конкурса.

Предыдущий руководитель НСЗУ Олег Петренко уволился в конце 2019 года, с тех пор службой руководит его заместительница Оксана Мовчан.

Сегодня Петренко заявил, что примет участие в отборе на должность главы НСЗУ.