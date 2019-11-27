"Популизм пересилил технократический подход", - глава НСЗУ Олег Петренко объяснил причины своей отставки

Глава Национальной службы здоровья Олег Петренко в интервью LB.ua рассказал о причинах, которые заставили его подать в отставку.

Так, по его словам, представители политической команды - а именно Министерства здравоохранения и Комитета ВР по вопросам здоровья нации, "не хотят слышать рациональные аргументы и склонны принимать решения, основанные на желании быстрых успехов".

"Закон о Государственных финансовых гарантиях реализуется постепенно, и несколько его составляющих запланированы не на следующий год, а на 2021, - говорит Петренко. - Это в том числе и в первую очередь реимбурсация инсулинов и оплата услуг гемодиализа через НСЗУ. Мы видели, что в этих темах есть много технических вещей, которые требуют значительно лучшей проработки нашими специалистами. И поскольку идет много параллельных процессов, то некоторые из них нужно отложить. Здесь нет необходимости бежать, делать ошибки, а потом их исправлять. Однако новая политическая команда взяла на себя обязательства включили инсулины и гемодиализ в программу государственных медицинских гарантий на 2020 год ".

Петренко рассказывает, что согласился изучить этот вопрос и взял некоторую паузу на его проработки. "Мы проработали эту тему и поняли, что нет, здесь нельзя идти простым путем, а надо делать так как мы привыкли - с учетом и правильными решениями, в том числе электронными. Если в случае с программой "Доступные лекарства" мы могли допустить небольшие технические проблемы с аптеками или возмещением, то в случае с инсулинозависимыми больными мы не можем взять на себя такую ответственность. Потому что этим людям необходимы лекарства для того, чтобы выжить. Поэтому есть фактические основания отложить включение этих тем в программу медицинских гарантий. Мне на это ответили, что у них политические обязательства и вообще это можно сделать за 2 недели, мол, чем вы тут занимаетесь. Так сказали представители политической команды, ее руководители. В не очень лицеприятной для меня форме. Я, во-первых, никому не позволю с собой так говорить. Во-вторых, если это касается дела, за которое я взялся и за которую я несу ответственность, я буду категоричным ", - говорит Петренко.

Он также рассказал, что убеждал в необходимости создать формальную правительственную структуру, которая будет заниматься имплементацией реформы, и в которую будет входить не только Минздрав и НСЗУ, но также Министерство финансов и МЭРТ, при прямом лидерстве премьера. "Это не вызвало достаточного внимания со стороны политической команды, которая занимается трансформацией системы здравоохранения. И не было никакого ответа, который позволил бы думать, что будет движение в этом направлении. Наоборот, дали понять, что они способны справиться сами. Но мне кажется, что эти люди переоценивают свои силы и недооценивают те риски, которые могут возникнуть в процессе имплементации такой структурно сложной реформы ".

Еще один вопрос, в котором не сошлись взгляды, это сооплата за медицинские услуги. "Политическая команда активно думает над ревизией Закона о государственных финансовых гарантиях, не согласовывая с нами свои решения. Например, в том, что касается сооплаты за медицинские услуги. Мне тоже на каком-то этапе казалось, что сооплата это хорошее решение. Но где было до того, как мы увидели сделанный по заказу Украины отчет ВОЗ о расходах домохозяйств на медицину. При таком уровне расходов из карманов пациентов от введения сооплаты мы не получим ничего ".

"В начале сентября я был убежден, что смогу убедить в правильности выбранного пути и элементах его реализации любого. Но оказалось, что нет. Несколько моих попыток убедить людей, которые сейчас отвечают за охрану здоровья, были неудачными. Не пора ли мне объяснять этим людям, как оно должно быть ", - говорит Петренко.

Голосовать за отставку Петренко Кабинет министров будет сегодня, 27 ноября.

Напомним, Олег Петренко стал главой новосозданной Национальной службы здоровья в марте 2018 года. Уже в июле 2018 служба начала выплачивать деньги медучреждениям, которые принимают участие в реформе первички. С нового года реформа должна была распространяться на остальные уровни оказания медицинской помощи и на все медицинские учреждения, но новая команда отложила старт на 1 апреля 2020 года. Подробнее о реформе можно почитать в тексте "Медреформа. Что дальше?". Полный текст интервью с Олегом Петренко будет опубликован завтра.