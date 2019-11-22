Николаевская ОГА выделила 1,4 млн на ремонт ангиографа для кардиоцентра

Николаевская облгосадминистрация выделила 1 млн. 392 тыс. гривен на ремонт ангиографа для кардиоцентра Областной клинической больницы. Как сообщает пресс-служба ОГА, 20 ноября была проведена замена неисправных деталей рентгеновской трубки, и теперь аппарат полностью готов к использованию.

Кардиоцентр в областной клинической больнице работает с 2004 года. За это время проведено почти 20 тысяч коронографий. С 2007 года в медучреждении проводят стентирования (установлены стенты более 5 тысячам пациентам) и имплантирование кардиостимуляторов. Ангиограф кардиоцентром был приобретен в 2008 году. В 2019-м его использование было невозможным из-за поломки.