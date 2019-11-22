Возле Одессы из-за шторма село на мель судно, экипаж эвакуировали (обновлено)
Возле Одессы из-за шторма село на мель судно, экипаж эвакуировали (обновлено)
В Киевской области поезд "Интерсити" сбил человека
В Киевской области поезд "Интерсити" сбил человека
Харьковские подрывники обчистили очередной банкомат
Харьковские подрывники обчистили очередной банкомат
Законопроектом будут определены три коренных народа Украины, - Кориневич
Законопроектом будут определены три коренных народа Украины, - Кориневич
Садовому вручили подозрение (обновлено)
Садовому вручили подозрение (обновлено)
Экс-нардеп Луценко: во время похищения Вербицкого координатор титушек созванивался с будущим "слугой народа"
Экс-нардеп Луценко: во время похищения Вербицкого координатор титушек созванивался с будущим "слугой народа"
Андрей Загороднюк: "Если мы имеем самоуважение, то должны требовать возврата и Донбасса, и Крыма"
Андрей Загороднюк: "Если мы имеем самоуважение, то должны требовать возврата и Донбасса, и Крыма"
Лидер сборной Бельгии назвал "позором" жеребьевку Евро-2020
Лидер сборной Бельгии назвал "позором" жеребьевку Евро-2020
Жертва нардепа Иванисова подтвердила факт изнасилования
Жертва нардепа Иванисова подтвердила факт изнасилования
ГлавнаяОбществоЗдоровье

Николаевская ОГА выделила 1,4 млн на ремонт ангиографа для кардиоцентра Актуально

Теперь аппарат готов к использованию.

Николаевская ОГА выделила 1,4 млн на ремонт ангиографа для кардиоцентра

Николаевская облгосадминистрация выделила 1 млн. 392 тыс. гривен на ремонт ангиографа для кардиоцентра Областной клинической больницы. Как сообщает пресс-служба ОГА, 20 ноября была проведена замена неисправных деталей рентгеновской трубки, и теперь аппарат полностью готов к использованию.

Кардиоцентр в областной клинической больнице работает с 2004 года. За это время проведено почти 20 тысяч коронографий. С 2007 года в медучреждении проводят стентирования (установлены стенты более 5 тысячам пациентам) и имплантирование кардиостимуляторов. Ангиограф кардиоцентром был приобретен в 2008 году. В 2019-м его использование было невозможным из-за поломки.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также