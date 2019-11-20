В Украине за неделю гриппом заболели более 150 тысяч человек

Во всех регионах Украины активность гриппа и ОРВИ находится на неэпидемических уровнях.

За прошедшую неделю в Украине заболели гриппом 150 832 человека, из них 67,3% - дети.

Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения.

Интенсивный показатель заболеваемости составляет 394,4 на 100 тысяч населения, что на 17,3% ниже эпидемического порога по стране.

Отмечается, что зарегистрировано четыре случая гриппоподобного заболевания и 41 случай тяжелой острой респираторной инфекции. Во всех регионах Украины активность гриппа и ОРВИ находится на неэпидемических уровнях. Летальных случаев не зафиксировано.

"За отчетную неделю не зарегистрировано ни одного летального случая вследствие гриппа. В течение отчетной недели против гриппа вакцинировано 28 851 человека, а с начала эпидемического сезона прививки сделали 153 868 человек", - говорится в сообщении Минздрава.

Напомним, в прошлом году заболеваемость гриппом и ОРВИ превысила эпидемический порог в середине декабря.