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​В Харьковской области зафиксирован второй случай дифтерии

"Первый был в конце октября, второй - вчера".

​В Харьковской области зафиксирован второй случай дифтерии
Наталья Куфтерина
Фото: kharkivoda.gov.ua

В Харьковской области зафиксирован второй случай дифтерии.

Об этом сообщила на брифинге во вторник заместитель директора Департамента здравоохранения Харьковской ОГА Наталья Куфтерина.

"В течение 7 лет в Харьковской области не было ни одного случая заболеваемости дифтерией. Сейчас зарегистрировано два случая: первый был в конце октября, второй - вчера, и этот случай еще не подтвержден лабораторно", - цитирует Куфтерину пресс-служба обладминистрации.

Областные власти призвали местных жителей сделать прививку против дифтерии.

"Вакцинация проводится как детям, так и взрослым. На сегодня вакцина есть в центрах первичной медицины, на складе инфекционной больницы", - сказала она.

В области есть 96,9 тыс. доз вакцины для профилактики коклюша, дифтерии, столбняка с цельноклеточным коклюшевым компонентом (АКДС). Также есть 975 доз анатоксина для профилактики дифтерии и столбняка (АДС) и 313 665 доз анатоксина для профилактики дифтерии и столбняка с уменьшенным содержанием антигена (АДС-м).

Напомним, что с начала октября случаи дифтерии были зафиксированы сразу в нескольких регионах Украины, в том числе в Киеве, Закарпатской, Тернопольской и Харьковской областях.

При этом министр здравоохранения Зоряна Скалецкая настаивает, что об эпидемии дифтерии речь пока не идет.

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