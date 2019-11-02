​Министр обороны прокомментировал слова Климкина о военном ударе России по югу Украины
​Министр обороны прокомментировал слова Климкина о военном ударе России по югу Украины
Климкин "уверен" в военном ударе России по югу Украины
Климкин "уверен" в военном ударе России по югу Украины
Заседание Рады началось с конфуза с электронной регистрацией
Заседание Рады началось с конфуза с электронной регистрацией
Три фракции потребовали снять Яременко с должности главы комитета
Три фракции потребовали снять Яременко с должности главы комитета
Зеленского в Тернополе встретили криками "Позор"
Зеленского в Тернополе встретили криками "Позор"
Депутатка "Слуги народа" расплакалась из-за игнорирования ее правок
Депутатка "Слуги народа" расплакалась из-за игнорирования ее правок
Макрон в интервью правому журналу упомянул "нелегальные украинские банды"
Макрон в интервью правому журналу упомянул "нелегальные украинские банды"
Успеть до ноября. Как неприкосновенность Дубневича рассорила «Слуг»
Успеть до ноября. Как неприкосновенность Дубневича рассорила «Слуг»
Яременко написал заявление об увольнении с должности главы комитета Рады (обновлено)
Яременко написал заявление об увольнении с должности главы комитета Рады (обновлено)
ГлавнаяОбществоЗдоровье

Скалецкая: в Украине нет "серьезной" эпидемии дифтерии

Регионы обеспечены вакциной и сывороткой в достаточном количестве.

Скалецкая: в Украине нет "серьезной" эпидемии дифтерии
Зоряна Скалецкая
Фото: Макс Левин

"Серьезной" эпидемии дифтерии в Украине нет. Об этом сообщила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая в интервью ВВС News Украина.

"Мы еще не говорим о серьезной эпидемии, ситуация с дифтерией под контролем", - сказала Скалецкая.

По словам министра, в прошлом году было 10 больных, а использовали 141 дозу сыворотки. Несколько сотен списали, потому что закончился срок годности.

"То есть 141 флакон - это и была потребность Украины в сыворотке", - рассказала Скалецкая.

Она также отметила, что в этом году Украина имеет 200 флаконов сыворотки, еще дополнительно 150 или 170 передадут международные организации в качестве гуманитарной помощи. Еще 100, тоже как помощь, предоставят посольства, в случае, если будет такая необходимость.

"То есть на самом деле мы можем рассчитывать на 450 флаконов сыворотки, и этого количества лекарств достаточно", - заверила министр.

Она подчеркнула, что лекарства распределены в регионы, а области в случае необходимости обмениваются между собой.

По словам Скалецкой, в связи с ситуацией Минздрав собирается изменять уровень вакцинации, количества вакцин для этого достаточно. Министр отметила, что на Закарпатье только за минувшие выходные 3,5 тысячи человек вакцинировались.

Напомним, по состоянию на 1 ноября в Украине зарегистрировано 21 случай заболевания дифтерией.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также