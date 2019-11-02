Скалецкая: в Украине нет "серьезной" эпидемии дифтерии

"Серьезной" эпидемии дифтерии в Украине нет. Об этом сообщила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая в интервью ВВС News Украина.

"Мы еще не говорим о серьезной эпидемии, ситуация с дифтерией под контролем", - сказала Скалецкая.

По словам министра, в прошлом году было 10 больных, а использовали 141 дозу сыворотки. Несколько сотен списали, потому что закончился срок годности.

"То есть 141 флакон - это и была потребность Украины в сыворотке", - рассказала Скалецкая.

Она также отметила, что в этом году Украина имеет 200 флаконов сыворотки, еще дополнительно 150 или 170 передадут международные организации в качестве гуманитарной помощи. Еще 100, тоже как помощь, предоставят посольства, в случае, если будет такая необходимость.

"То есть на самом деле мы можем рассчитывать на 450 флаконов сыворотки, и этого количества лекарств достаточно", - заверила министр.

Она подчеркнула, что лекарства распределены в регионы, а области в случае необходимости обмениваются между собой.

По словам Скалецкой, в связи с ситуацией Минздрав собирается изменять уровень вакцинации, количества вакцин для этого достаточно. Министр отметила, что на Закарпатье только за минувшие выходные 3,5 тысячи человек вакцинировались.

Напомним, по состоянию на 1 ноября в Украине зарегистрировано 21 случай заболевания дифтерией.