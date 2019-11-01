Министр здравоохранения решила уволить всех советников

"Я не подозревала, что в обществе будут воспринимать, что каждый советник - это еще один министр".

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая решила уволить всех советников. Об этом она рассказала в интервью BBC.

"Сегодня мы подпишем приказ и отменим всех советников, их больше не будет. В такой форме, как они были, советников больше не будет", - сказала министр.

При этом, по ее словам, будут работать эксперты офиса реформ - группы по три-пять человек, которые будут готовить аналитику и материалы.

Она сообщила об увольнении советников в ответ на вопрос о том, почему пока в Минздраве призывают вакцинироваться от дифтерии, советник министра Ольга Голубовская распространяет слухи о том, что закупленные вакцины некачественные - якобы там мало дифтерийного компонента и нет исследований ее безопасности.

При этом министр отметила, что будет использовать знания различных специалистов в дальнейшем, но это будет происходить в другой форме и статуса советников ни у кого уже не будет.

"Для меня понимание советников является таким, что если я что-то спросила, мне дают информацию. То, что сейчас происходит в медиа с разными лицами, и как их воспринимает общество - для меня это было странным. Советник - это моя внутренняя история. Я не подозревала, что в обществе будут воспринимать, что каждый советник - это еще один министр. Так не должно быть, но так всегда было. Каждый, кто приходил от министра и говорил, что я его советник, он воспринимался как еще одни уста, еще одни глаза", - заявила Скалецкая.