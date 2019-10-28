В Чернигове количество заболевших гепатитом школьников увеличилось до 15

Количество учеников школы города Чернигов, которые находятся в больнице с подозрением на гепатит А, увеличилось до 15.

Об этом сообщается на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7 часов утра 28 октября в лечебном учреждении с подозрением на гепатит "А" находится на лечении 15 учеников СОШ № 7 г. Чернигов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

Напомним, в одной из черниговских школ выявлена вспышка вирусного гепатита А. Из-за распространения заболевания были госпитализированы 13 человек: учащиеся и работница пищеблока.

Полиция открыла по данному факту уголовное производство.