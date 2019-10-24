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В Ужгородском университете из-за дифтерии прекратили учебный процесс

15 студентов госпитализированы из-за дифтерии, из них четверо - больны.

В Ужгородском университете из-за дифтерии прекратили учебный процесс
Фото: www.nbuv.gov.ua

По состоянию на 24 октября диагноз "дифтерия" установлен четырем студентам Ужгородского национального университета. Чтобы не допустить дальнейшего распространения дифтерии, в вузе прекратили учебный процесс.

Об этом сообщил директор Центра общественного здоровья Владимир Курпита, передает Укринформ.

"По состоянию на сегодняшний день на Закарпатье 15 госпитализированных, из них четверо больных. Другие квалифицированы как носители. Четырем введено по 20 тысяч единиц противодифтерийной сыворотки", - сказал Курпита.

По словам Курпиты, перераспределенные в Закарпатье 20 флаконов противодифтерийной сыворотки должны быть доставлены в область до конца недели. Вместе с ними во всех регионах Украины есть в наличии 192 флаконы препарата.

Ситуация с заболеванием, подчеркнул директор ЦОЗ, классифицирована как ситуация локального характера.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ужгороде зафиксировали первый с 2011 года случай дифтерии. Заболевший - студент, приехавший из Индии. Он заболел 8 октября, к врачам пошел 11 октября, а после получения результатов бакпосева его положили в Закарпатскую областную инфекционную больницу. Это было 17 октября. На следующий день диагноз "дифтерия" был подтвержден окончательно.

Ранее в Украине были зарегистрированы два подтвержденных случая заболевания дифтерией - в Хмельницкой и в Луганской областях. Сегодня случай дифтерии подтвержден в Киеве.

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