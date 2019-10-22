В Закарпатской области зафиксировали первый с 2011 года случай дифтерии

В Закарпатской области у студента медицинского факультета Ужгородского национального университета диагностировали дифтерию. Это первый подтвержденный случай этой болезни в регионе с 2011 года.

Об этом рассказала и.о. директора областного департамента здравоохранения Елизавета Биров, пишет "Закарпатье онлайн".

Студент - иностранец, приехавший из Индии.

Он заболел 8 октября, к врачам пошел 11 октября, а после получения результатов бакпосева его положили в Закарпатскую областную инфекционную больницу. Это было 17 октября. На следующий день диагноз "дифтерия" был подтвержден окончательно.

"При обследовании у этого пациента были высеяны бактерии дифтерии, нетоксичный штамм. Больной жаловался на повышение температуры, боль в горле, боль в мышцах", - рассказала чиновница на брифинге.

По словам директора больницы Михаила Поляка, пациент находится в удовлетворительном состоянии, патологических изменений у него не выявили. Лечение начали вовремя, поэтому его здоровью ничего не угрожает.

По состоянию на 21 октября ужгородские медики обследовали преподавателей УжНУ, более сотни студентов и двух соседей больного. У 44 человек взяты материалы для проведения лабораторного исследования.

В 2018 году дифтерией в Украине заболели 10 человек, в 2019 году это третий случай. Эксперты опасаются вспышки этого заболевания из-за очень низкого уровня вакцинации - как рассказали в Минздраве, в некоторых регионах уровень вакцинации - 40%.

Главное средство в борьбе с дифтерией - вакцинация. Бесплатная, закупленная за государственные деньги вакцина от дифтерии есть во всех медучреждениях Украины, которые работают на первичном уровне. Взрослым вводится комплексная вакцина от дифтерии и столбняка - АДС-М. Иммунитет от дифтерии и столбняка держится 10 лет, каждые десять лет вакцинацию нужно повторять. Детям вводится комплексная вакцина от коклюша, дифтерии и столбняка АКДС согласно календарю вакцинации. Она также доступна во всех учреждениях страны - как в государственных, так и в частных - в частных можно найти также пяти и шестивалентные вакцины, в составе которых есть противодифтерийный компонент.

Дифтерия - инфекционная болезнь, вызванная бактерией Corynebacterium diphtheriae. Ее признаки и симптомы обычно проявляются спустя 2-5 дней после заражения и варьируются от легких до тяжелых. Зачастую симптомы нарастают постепенно, начиная с болей в горле и повышения температуры тела. В тяжелых случаях бактерии производят токсин, вызывающий формирование утолщенного сероватого или белого налета в горле. Налет может стать причиной обструкции дыхательных путей, затрудняя дыхание и глотание и вызывая «лающий» кашель. Возможен отек шеи, отчасти вызванный увеличением лимфоузлов.

Токсин может также проникать в кровоток, вызывая различные осложнения, в том числе воспалительные поражения и повреждения сердечной мышцы, воспалительные поражения нервов, нарушения функции почек и кровотечение на фоне пониженного содержания тромбоцитов в крови. Поражение мышц сердца может приводить к нарушениям сердечного ритма, а воспалительные поражения нервов могут вызывать паралич.