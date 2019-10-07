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На Закарпатье пограничники задержали водолазов-контрабандистов

Мужчины планировали переместить в Румынию 10 пакетов с 9,2 тыс. пачек сигарет.

На Закарпатье пограничники задержали водолазов-контрабандистов
Фото: dpsu.gov.ua

В Закарпатской области пограничники Мукачевского отряда задержали контрабандистов в гидрокостюмах.

Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.

"Во время патрулирования местности вблизи реки Тиса, вдоль которой проходит граница с Румынией, наряд увидел неизвестных с пакетами на плечах. Заметив пограничников и, поняв, что их разоблачили, злоумышленники бросили свою ношу и попытались скрыться. Не получилось. Впоследствии, недалеко от границы, военнослужащие задержали двух правонарушителей. Ими оказались жители поселка Деловое 19-ти и 17-ти лет и одеты они были в гидрокостюмы", - говорится в сообщении.

Как выяснилось, мужчины планировали переместить в Румынию 10 пакетов, в которых находилось 9,2 тыс. пачек сигарет.

Для выяснения всех обстоятельств правонарушения и составления административно-процессуальных документов, задержанных доставили в пограничное подразделение.

Фото: dpsu.gov.ua

Правовую оценку действиям злоумышленников определит суд.

Напомним, ранее в Украину пытались ввезти четыре тонны контрабандной одежды под видом секонд-хенда.

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