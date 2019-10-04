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"Укртютюн" просит отменить поправку Дубинского о торговых наценках на табачные изделия

В ассоциации предрекают повышение цены на сигареты на 13 гривен и рост нелегальной торговли.

"Укртютюн" просит отменить поправку Дубинского о торговых наценках на табачные изделия
Фото: sostav.ua

Ассоциация «Укртютюн» обратилась к народным депутатам с просьбой при рассмотрении законопроекта №1049 о введении единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование отклонить поправку депутатов от «Слуги народа» Дубинского и Юрченко о введении торговых наценок на табачные изделия. Об этом говорится в соответствующем обращении ассоциации.

По мнению экспертов, такая инициатива приведет к существенному ограничению конкуренции как между производителями и импортерами, так и между предприятиями розничной торговли, а также станет дополнительным фактором для подорожания табачных изделий и, в совокупности с другими факторами, будет дополнительно стимулировать рост объемов нелегальной торговли.

Кроме того, указанная поправка внесена с нарушением регламента и никак не связана с содержанием законопроекта и целью его принятия, не согласуется со статьями Гражданского кодекса и является антиконкурентной, убеждают в «Ассоциации».

По подсчетам экспертов, такое нововведение приведет к росту средней цены сигарет на 18% (в среднем 7 грн на пачку) дополнительно к повышению цены, обусловленной увеличением акцизного налога на 20% с января 2020 (в среднем 6 грн на пачку), как это предусмотрено Налоговым кодексом.

«Это будет означать подорожание сигарет в среднем на 13 грн, что приведет к дополнительному росту объема нелегальной торговли. С точки зрения производителя производство сигарет в Украине при условии предложенного распределения дохода между производителем и предприятиями торговли становится экономически неоправданным. Вместе с тем указанное распределение не будет распространяться на производство сигарилл, сигар и табака для самокруток», - объясняют специалисты Ассоциации.

Депутатов просят при рассмотрении законопроекта № 1049 во втором чтении настоять на вынесении указанного поправки на отдельное голосование и отклонить ее.

Напомним, сегодня Верховная Рада планирует рассмотреть во втором чтении проект Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины о введении единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» (регистр. № 1049 от 29.08.2019 ).

На заседании профильного комитета 3 октября была поддержана внесена народными депутатами Юрченко и Дубинским поправка №8 к этому законопроекту, которым устанавливаются оптово-отпускные и розничные цены на табачные изделия (торговые наценки).

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