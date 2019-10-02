Обнародовано письмо Кучмы с согласованным текстом "формулы Штайнмайера"
Обнародовано письмо Кучмы с согласованным текстом "формулы Штайнмайера"
Слуга народа признал: Украина не отвертится от "формулы Штайнмайера". Кремль потирает руки
Слуга народа признал: Украина не отвертится от "формулы Штайнмайера". Кремль потирает руки
​Ахметов заключил мировое соглашение с предыдущим владельцем "Укртелекома"
​Ахметов заключил мировое соглашение с предыдущим владельцем "Укртелекома"
​В Харькове пожилая женщина погибла, пытаясь спуститься со второго этажа по простыням
​В Харькове пожилая женщина погибла, пытаясь спуститься со второго этажа по простыням
"Формула Штайнмайера" принята. Украине приготовиться к поражению
"Формула Штайнмайера" принята. Украине приготовиться к поражению
Танец на арбузной корке
Танец на арбузной корке
Зеленский объяснил положения "формулы Штайнмайера"
Зеленский объяснил положения "формулы Штайнмайера"
​Зеленский пришел в Раду для обсуждения "формулы Штайнмайера" (обновлено)
​Зеленский пришел в Раду для обсуждения "формулы Штайнмайера" (обновлено)
По приглашению Зеленского в Киев приехал актер Том Круз
По приглашению Зеленского в Киев приехал актер Том Круз
ГлавнаяЭкономикаБизнес

Депутаты отменили список предприятий, не подлежащих приватизации

Рада решила, что закон 1999 года устарел.

Депутаты отменили список предприятий, не подлежащих приватизации
Фото: Макс Требухов

Верховная Рада отменила список предприятий, не подлежащих приватизации.

За соответствующий законопроект №1054-1 в среду во втором чтении и в целом проголосовали 250 народных депутатов.

Депутаты признали утратившим силу закон от 7 июля 1999 года "О перечне объектов права государственной собственности, которые не подлежат приватизации". В этот список входят более тысячи различных предприятий, многие из которых уже обанкротились, ликвидированы и прекратили существование.

В пояснительной записке отмечается, что исчерпывающий список имущества и объектов, которые нельзя приватизировать, а также признаки, по которым этого нельзя делать, уже изложены в законе о приватизации государственного и коммунального имущества

Принятый закон его немного расширяет, запрещая приватизацию объектов спортивной инфраструктуры, которые используются для всеукраинских и международных соревнований, тренировок; оружейные предприятия; а также объекты права государственной собственности, которые находятся на временно оккупированных территорий.

При этом Кабинету министров поручается в течение трех месяцев разработать список компаний, которые должны остаться в государственной собственности.

Напомним, что поступления от приватизации в 2020 году должны составить около 5 млрд гривен.

В сентябре Владимир Зеленский поручил возобновить большую приватизацию. Первый конкурс должен состояться не позднее 1 апреля 2020 года.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также