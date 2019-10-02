Все, что нужно знать о "Роттердам+"

Формула «Роттердам+». Слышали? И мы тоже. Миллионы раз. О ней говорят даже несмотря на то, что с начала 2019 она уже не действует. Одни вспоминают о ней и как о грабительской, по которой то ли государство, то ли некоторые бизнесмены потеряли кучу денег. Другие - как о спасительной соломинке для Украины, которая не позволила стране замерзнуть в 2016 году, обеспечила стабильную работу энергосистемы, а сейчас могла бы позволить покупать уголь по наименьшей цене.

Что из этого правда? Мы собрали все о формуле, название которой совпадает с названием голландского города, и разобрались, как она повлияла на нашу экономику в целом и энергетику, в частности.

Откуда на самом деле везли уголь по формуле «Роттердам+»? Был ли там уголь из оккупированного Донбасса? Что такое тот самый «плюс»? Но самое главное - изменил ли «Роттердам+» что-то для рядовых украинцев?

Историю формулы «Роттердам +» для Украины следует рассказывать с начала войны на Донбассе. На неподконтрольной территории остались большинство угольных шахт. Все - со стратегически важным антрацитом, на котором работают ТЭС. Добыча его стала вдвое меньше. Уголь превратился в дефицит. Украина вплотную приблизилась к энергетическому коллапсу.

2015 год. Веерные отключения света уже никого не удивляют. ТЭС на грани остановки. Чтобы страна не замерзла, уголь приходится покупать за рубежом. До сих пор Украина этого не делала - у нас было полного своего, еще и экспортировали. По какой цене покупать? В цивилизованном мире есть только одна цена - рыночная. В Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), это понимают и, чтобы согреть страну и обеспечить светом, в марте 2016 утверждают методику, которая определяет предельную цену на уголь для ТЭС, известную как «Роттердам+». Впервые всем становится понятно, как устанавливается цена на уголь. Ранее, сколько он будет стоить, решали непрозрачно, на основании кулуарных договоренностей.

Принцип импортного паритета, который используют все европейские страны, предусматривает прозрачный и понятный формульный подход. В Украине методику импортного паритета (т.е. аналоги формуле Роттердам) используют, чтобы определить цену газа, нефтепродуктов, топлива для АЭС.

Как рассчитывается формула «Роттердам+»? Цена угля в портах одного из крупнейших угольных хабов Амстердам-Роттердам-Антверпен (индекс API2, который международное агентство Argus устанавливает ежедневно) и тот самый «плюс». «Плюс» - это стоимость транспортировки угля в Украину, перегрузки с судна в железнодорожные вагоны и доставки на теплоэлектростанции.

Эта формула становится ценовым ориентиром для украинских шахт. С тех пор украинские шахтеры смогли продавать свой уголь по цене, приближенной к рыночной. И это помогло уничтожить коррупционные схемы в ценообразовании. Ведь до того стоимость электроэнергии регулятор определял "вручную", без методики. И это стало бездонным источником для коррупции и темных схем. В европейской энергетике, где действует формульный подход, нет таких схем.

На формульном ценообразовании в Украине настаивали МВФ и Европейское Энергосообщество. Формульный подход - одно из обязательств Украины в рамках имплементации третьего энергопакета ЕС.

Как «Роттердам+» повлиял на нас с вами, обычных украинцев? Никак! Цены на электроэнергию для населения не менялись несколько лет и являются самыми низкими в Европе. Впрочем, противникам формулы «Роттердам+» невыгодно, чтобы люди знали правду.

Эксперты и журналисты подозревают, что тиражирование мифов о «Роттердам+» - информационная война, которую ведут определенные бизнесмены через собственные СМИ. В первую очередь, это владельцы ферросплавных предприятий. В себестоимости их продукции затраты на электроэнергию составляют 40-50%. Поскольку до введения формулы «Роттердам +» ферросплавные заводы имели льготные тарифы на электроэнергию (в 2012-2014 годах), это позволяло им «экономить» сотни миллионов долларов. В целом же они потребляют примерно 10% электроэнергии, которую использует промышленность. Поэтому гипотеза «о ферросплавной мести» бывшим членам НКРЭКУ со стороны владельцев ферросплавных предприятий - в виде расследования НАБУ так называемого дела «Роттердам +», которое активизировалось в последнее время - имеет логическое обоснование. На экономическую обоснованность формулы «Роттердам+» указывает и тот факт, что в Офисе Президента признали: сейчас наиболее выгодно было бы закупать уголь именно по цене «Роттердам+».

Мы проанализировали факты, мнения и домыслы о формуле «Роттердам+», которая не только предшествовала старту энергорынка в Украине, но и создала условия для перехода на конкурентные рыночные отношения.