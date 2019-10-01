Кабмин изучает вопрос сокрытия доходов получателями субсидий

При этом премьер обещает, что все нуждающиеся субсидии получат.

Кабинет министров изучает вопрос возможного сокрытия доходов некоторыми заявителями на субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук после селекторного совещания с регионами по подготовке к отопительному сезону.

"Все, кто будет нуждаться, - получат субсидии. Но в то же время мы внимательно изучаем вопрос сокрытия доходов некоторыми заявителями на субсидию", – написал Гончарукв фейсбуке.

В то же время премьер заверил, что все объекты социальной инфраструктуры в Украине будут подключены к отоплению на время проведения отопительного сезона.

"Это вопрос энергетической безопасности государства", - добавил он.

Ранее сообщалось о намерении Кабмина обеспечить субсидиями граждан, которые платят за жилищно-коммунальные услуги более 15% от доходов домохозяйства, о чем говорится в программе нового правительства.

В бюджете на 2020 год предусмотрено 47,6 миллиарда гривен на выплату субсидий.