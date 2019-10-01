Зеленский и Гончарук пришли на встречу с сотрудниками Нацбанка

В Национальном банке Украины состоялось совещание с участием президента Владимира Зеленского, премьера Алескея Гончарука и команды министерств финансов и развития экономики, торговли и сельского хозяйства. Об этом в твиттере сообщил глава НБУ Яков Смолий.

"Беспрецедентная встреча началась с общения с работниками НБУ и продолжилась в форме совместного совещания по вопросам финансово-экономического развития", - отметил Смолий.

Зеленский во время своего визита сказал, что "Национальный банк был, есть и будет независимым", сообщила пресс-служба НБУ.

Со своей стороны Смолий заверил в готовности НБУ сделать все от него зависящее за устойчивый экономический рост

"Мы в ответе за создание надежного фундамента для устойчивого экономического роста. Мы уже много сделали для этого - ликвидировали инфляцию, восстановили макроэкономическую стабильность, либерализовали движение капитала, оздоровили банковский сектор, создали условия для сбережения средств и главное - восстановление кредитования. И у нас есть видение, что делать в дальнейшем. Сейчас мы работаем совместно с финансовыми регуляторами и участниками рынка над Стратегией развития финсектора до 2025 года, которая станет ориентиром для нашего сотрудничества по осуществлению реформ в будущем" - сказал Смолий.

Напомним, сегодня, 1 октября из оборота вышли монеты номиналами 1, 2 и 5 копеек. Их нужно будет обменять Национальном банке и уполномоченных банках (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль) в течение следующих трех лет до конца сентября 2022 года.