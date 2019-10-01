Депутат от Слуги народа Николай Тищенко попросил защиты у полиции, после того, как к нему прикоснулись две женщины во время митинга предпринимателей на Банковой.

Видео инцидента опубликовал в фейсбуке блогер Евгений Хурсин.

"Сегодня "Слуге народа", Николаю Тищенко во время митинга нанесли тяжкие прикосновения две женщины из толпы, после чего он потребовал от полиции защитить его от народа", - написал он под роликом.

На видео две женщины пытаются взять Тищенко за руку, а тот бурно на это реагирует.

"Не держите меня за руку. Можно разобраться - вот одна женщина, вот - вторая. Можно народного депутата, пока у нас еще есть право быть народными депутатами, не толкать меня в спину и не хватать меня за руки?. Вы можете разобраться?!" - обратился нардеп к сотруднику полиции.

Напомним, ранее Тищенко в кулуарах Верховной Рады нахамил корреспонденту "Радио Свобода". Нардепу не понравились вопросы о составе нового Кабмина, за который он проголосовал. Сначала он пытался игнорировать журналистку, а потом предложил: "Попейте водички, вам полезно". Когда девушка пояснила, что "Слуг" подозревают в том, что они не читают законопроекты, за которые голосуют, и поэтому она решила проверить, так ли это, Тищенко возмутился: "А кто вы такая, чтобы проверять? Ну кто вы? Мой отец или жена? Кто вы?".