Bloomberg: старшая дочь Путина участвует в обсуждениях редактирования ДНК человека
Bloomberg: старшая дочь Путина участвует в обсуждениях редактирования ДНК человека
Зеленский принял отставку Данилюка
Зеленский принял отставку Данилюка
Вокруг Зеленского возник скандал из-за формата его посещения Бабьего Яра
Вокруг Зеленского возник скандал из-за формата его посещения Бабьего Яра
Елизавета Ясько: "Отказываться от общения с россиянами – неправильно"
Елизавета Ясько: "Отказываться от общения с россиянами – неправильно"
Франц Кафка в исполнении Приватбанка
Франц Кафка в исполнении Приватбанка
В Норвегии заметили российский спецназ, - СМИ
В Норвегии заметили российский спецназ, - СМИ
​В Харькове пожилая женщина погибла, пытаясь спуститься со второго этажа по простыням
​В Харькове пожилая женщина погибла, пытаясь спуститься со второго этажа по простыням
От Трампа ушёл не Волкер, от Трампа ушло ЦРУ
От Трампа ушёл не Волкер, от Трампа ушло ЦРУ
Танец на арбузной корке
Танец на арбузной корке
ГлавнаяПолитика

​Нардеп Тищенко на митинге просил полицию защитить его от прикосновений женщин

Инцидент произошел во время акции предпринимателей на Банковой.

​Нардеп Тищенко на митинге просил полицию защитить его от прикосновений женщин
Николай Тищенко
Фото: facebook/Слуга Народу

Депутат от Слуги народа Николай Тищенко попросил защиты у полиции, после того, как к нему прикоснулись две женщины во время митинга предпринимателей на Банковой.

Видео инцидента опубликовал в фейсбуке блогер Евгений Хурсин.

"Сегодня "Слуге народа", Николаю Тищенко во время митинга нанесли тяжкие прикосновения две женщины из толпы, после чего он потребовал от полиции защитить его от народа", - написал он под роликом.

На видео две женщины пытаются взять Тищенко за руку, а тот бурно на это реагирует.

"Не держите меня за руку. Можно разобраться - вот одна женщина, вот - вторая. Можно народного депутата, пока у нас еще есть право быть народными депутатами, не толкать меня в спину и не хватать меня за руки?. Вы можете разобраться?!" - обратился нардеп к сотруднику полиции.

Напомним, ранее Тищенко в кулуарах Верховной Рады нахамил корреспонденту "Радио Свобода". Нардепу не понравились вопросы о составе нового Кабмина, за который он проголосовал. Сначала он пытался игнорировать журналистку, а потом предложил: "Попейте водички, вам полезно". Когда девушка пояснила, что "Слуг" подозревают в том, что они не читают законопроекты, за которые голосуют, и поэтому она решила проверить, так ли это, Тищенко возмутился: "А кто вы такая, чтобы проверять? Ну кто вы? Мой отец или жена? Кто вы?".

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также