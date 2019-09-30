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Аксенов отказался от поста главы оккупационного правительства Крыма

"Премьером" Крыма может стать Юрий Гоцанюк.

Аксенов отказался от поста главы оккупационного правительства Крыма
Фото: tvi.ua

Глава оккупационной власти Крыма Сергей Аксенов решил отказаться от совмещения должностей главы Крыма и руководителя правительства.

Об этом сообщает Крым.Реалии.

"На рассмотрение российского парламента Крыма он внес кандидатуру Юрия Гоцанюка для назначения на должность председателя правительства Крыма. Это вопрос депутаты рассмотрят на заседании 1 октября, сообщает близкое к властям Крыма издание «Крыминформ»", - говорится в сообщении.

Сейчас Гоцанюк возглавляет российское правительство Крыма в статусе исполняющего обязанности вице-премьера, этот пост он занял после переизбрания Аксенова главой Крыма 20 сентября.

8 сентября оккупационные российские власти провели в Крыму и Севастополе "выборы" депутатов крымского парламента и местных советов. Евросоюз и ряд стран признали их незаконными.

11 сентября Верховная Рада заявила о нелегитимности местных выборов в Крыму и Севастополе. Заявление поддержали все, кроме пророссийской партии ОПЗЖ.

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