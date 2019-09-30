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Зеленский утвердил Цели устойчивого развития Украины

Украина согласилась искоренять нищету, неравенство и бороться с изменением климатом.

Президент Владимир Зеленский утвердил Цели устойчивого развития Украины на период до 2030 года, Это показатели будущего международного развития, которые были приняты в 2015 году и адаптированы под украинские реалии с учетом специфики национального развития.

Целями устойчивого развития Украины являются:

  1. преодоление бедности;
  2. преодоление голода, достижение продовольственной безопасности, улучшение питания и содействия устойчивому развитию сельского хозяйства;
  3. обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте;
  4. обеспечение комплексного и справедливого качественного образования и поощрения возможности обучения в течение всей жизни для всех;
  5. обеспечение гендерного равенства, расширение прав и возможностей всех женщин и девушек;
  6. обеспечение доступности и устойчивого управления водными ресурсами и санитарией;
  7. обеспечение доступа к недорогим, надежным, устойчивым и современным источникам энергии для всех;
  8. содействие поступательному, комплексному и устойчивому экономическому росту, полной и продуктивной занятости и достойной работы для всех;
  9. создание устойчивой инфраструктуры, содействие всеобъемлющей и устойчивой индустриализации и инновациям;
  10. сокращение неравенства;
  11. обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и экологической устойчивости городов, других населенных пунктов;
  12. обеспечение перехода к рациональным моделям потребления и производства;
  13. принятие неотложных мер по борьбе с изменением климата и его последствиями;
  14. сохранение и рациональное использование океанов, морей и морских ресурсов в интересах устойчивого развития;
  15. защита и восстановление экосистем суши и содействие их рациональному использованию, рациональное лесопользование, борьба с опустыниванием, прекращение и возвращение назад (разворота) процесса деградации земель и остановка процесса утраты биоразнообразия;
  16. содействие построению миролюбивого и открытого общества в интересах устойчивого развития, обеспечение доступа к правосудию для всех и создание эффективных, подотчетных и основанных на широком участии институтов на всех уровнях;
  17. укрепление средств осуществления и активизация работы в рамках глобального партнерства в интересах устойчивого развития.

Цели устойчивого развития являются ориентирами для разработки проектов прогнозных и программных документов, проектов нормативно-правовых актов.

Профильным академия наук рекомендуется учитывать эти цели во время определения направления научных исследований.

Глобальные цели устойчивого развития были изложены в повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, которая была принята в сентябре 2015 года на саммите ООН. Они вступили в силу с 1 января 2016 года.

Цели направлены на искоренение нищеты во всех ее формах, борьбу с неравенством, решение проблем, связанных с изменением климата, и обеспечения того, чтобы никто не был забыт. Они призывают все страны – бедные, богатые и со средним уровнем дохода – содействовать процветанию при одновременном обеспечении защиты планеты.

Цели устойчивого развития не имеют юридически обязательной силы, предполагается, что правительства возьмут на себя ответственность и создадут национальные механизмы, содействующие их достижению.

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