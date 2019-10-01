В "Слуге народа" заявили об отсрочке местных выборов в Киеве

"Если говорить про 8 декабря, то, очевидно, мы уже не успеваем".

Один из лидеров фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил о маловероятности выборов в Киеве 8 декабря.

"Если говорить про 8 декабря, то, очевидно, мы уже не успеваем. Тем более, что [профильный парламентский] комитет, скорее всего, рекомендует к первому чтению проект №2143-3, в котором дата выборов не определяется вообще. Таким образом, объявлять выборы нужно будет отдельной процедурой, что в короткие сроки маловероятно", - цитирует Корниенко агентство "Интерфакс-Украина".

Закон о местных выборах отводит на избирательный процесс 60 дней, из чего следует, что парламенту нужно до 8 октября принять решение о проведении выборов, а Центральной избирательной комиссии незамедлительно их объявить. Состав ЦИК еще не сформирован.

Отвечая на вопрос, могут ли выборы в Киеве состояться одновременно с местными выборами по всей Украине весной, Корниенко заявил: "Есть такая вероятность".

По его словам, в "Слуге народа" рассматривают проект новой редакции закона о столице Украины №2143-3 как базовый. В него войдут положения законопроекта №2143, который был внесен в середине сентября.

Этот законпороект предлагал законодательно закрепить функционирование районных советов в Киеве, сократить максимальное количество депутатов местных советов до 84 человек и уполномочить главу Киевской городской администрации опротестовывать акты местного самоуправления столицы.

Напомним, что новая редакция закона о столице откроет путь к досрочным выборам в Киеве и избранию пропрезидентского Киевсовета.