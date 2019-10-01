В профильном комитете Рады рассмотрели концепт масштабной реформы СБУ

"Следствием принятия новой редакции закона станет самая масштабная реформа СБУ за все время независимости".

В понедельник, 30 сентября, коллегия Службы безопасности Украины на заседании комитета Верховной Рады по нацбезопасности, обороне и разведке представила концепт новой редакции закона об СБУ.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

"Следствием принятия новой редакции закона станет самая масштабная реформа СБУ за все время независимости", - отмечается в сообщении.

Глава спецслужбы Иван Баканов определил приоритетом приближение СБУ к лучшим моделям спецслужб стран-членов ЕС и НАТО, с учетом современных потребностей Украины. Особенно он акцентировал внимание на проблемах государственной безопасности в условиях военной агрессии со стороны Российской Федерации.

Как считают авторы проекта, результаты преобразования ведомства будут включать:

- отказ от несвойственных функций и предотвращения расследования преступлений, не представляющих угрозу госбезопасности;

- расширение контрразведывательного вектора работы СБУ и риск-ориентированный подход к противодействию угрозам госбезопасности;

- внедрение гибкой структуры;

- сокращение и перезагрузка кадрового состава;

- демилитаризацию;

- деполитизацию руководства СБУ и назначение председателя СБУ на срок, не совпадающий со сроком каденции президента;

- совершенствование порядка международного сотрудничества и обмена информацией с партнерскими спецслужбами;

- формирование развернутой системы демократического гражданского контроля за деятельностью СБУ, что, в частности, сделает невозможным давление на бизнес;

- повышение уровня зарплаты.

Напомним, 6 сентября СБУ начала внутренний аудит для оптимизации численности сотрудников.