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Рябошапка назначил прокуроров Харьковской и Одесской областей (обновлено)

Новый генпрокурор начал формировать свою команду в регионах.

Рябошапка назначил прокуроров Харьковской и Одесской областей (обновлено)
Александр Фильчаков
Фото: glavcom.ua

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказ о назначении Александра Фильчакова прокурором Харьковской области, а Максима Вихора - прокурором Одесской области

Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры.

Назначения состоялись 30 сентября.

Фильчаков раньше был руководителем Харьковской местной прокуратуры №2 Харьковской области, а Вихор раньше работал в одесском управлении Службы безопасности Украины.

Напомним, 26 сентября Рябошапка уволил прокурора Харьковской области Юрия Данильченко. Кроме него, были уволены также прокуроры Винницкой, Волынской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Черкасской, а также Черниговской областей.

25 сентября вступил в силу закон о реформе органов прокуратуры, в рамках которого ГПУ станет Офисом генпрокурора. Все прокуроры и следователи, которые хотят работать по новым правилам, должны пройти аттестацию. Запланировано, что первыми пройдут аттестацию прокуроры ГПУ.

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