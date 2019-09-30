Саакашвили собрался в Грузию, чтобы "помочь народу разобраться с олигархом"

Сейчас он находится в Одессе и "активно" занимается "местной проблематикой".

Бывший президент Грузии, экс-глава Одесской облгосадминистрации, лидер украинской партии "Рух новых сил" Михаил Саакашвили анонсировал свое возвращение в Грузию до проведения там парламентских выборов в 2020 году.

Об этом Саакашили сообщил на своей странице в фейсбуке.

"В следующем году в Грузии по графику должны состояться парламентские выборы. И, несмотря на угрозу ареста и не только ареста со стороны пророссийского режима олигарха Иванишвили (основатель правящей партии "Грузинская мечта", миллиардер Бидзина Иванишвили, который на выборах президента подержал победившую Саломе Зурабишвили, - ред.), но и с стороны Лаврова (глава МИД РФ, - ред.), который два дня назад потребовал прекратить мою активность в Грузии, я обязательно вернусь туда до выборов и помогу народу разобраться с олигархом", - написал он в фейсбуке.

По словам Саакашвили, сейчас он находится в Одессе и "активно" занимается "местной проблематикой".

Напомним, Саакашвили был президентом Грузии с 2004-го по 2013 год. В июне 2018 года его заочно приговорили к шести годам тюрьмы по делу об избиении депутата парламента страны Валерия Гелашвили в 2005 году. Кроме того, он является фигурантом еще нескольких уголовных дел.

В мае 2015 года Саакашвили получил украинское гражданство , а в июле 2017-го потерял его. Тогдашний президент Украины Петр Порошенко издал соответствующий указ из-за данных, которые политик скрыл при получении украинского паспорта, в частности не упомянул, что в Грузии против него открыты уголовные дела.

В феврале 2018 года Саакашвили выдворили в Польшу как лицо, незаконно прибывшее с территории этой страны. 28 мая 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул экс-главе Одесской ОГА украинское гражданство.

29 мая Саакашвили прилетел в Украину, после того, как Владимир Зеленский вернул ему украинское гражданство.

В конце июня ЦИК по решению суда допустила партию Саакашвили на выборы. От "Руха новых сил" баллотировались 97 человек.

Перед выборами в Раду Саакашвили призвал сторонников отдать голоса за "Слугу народа".