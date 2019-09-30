Порошенко объявил награду 3 млн гривен за информацию о заказчике и исполнителях нападения на Гонтареву

Экс-президент уверен, что круг подозреваемых "не так уж и широк".

Пятый президент Украины Петр Порошенко объявил награду 3 млн гривен за достоверную информацию о заказчиках и исполнителях покушения на жизнь и имущество экс-главы Национального банка Валерии Гонтаревой.

Об этом он написал в фейсбуке.

"На днях уже делился впечатлениями от общения с Валерией Гонтаревой в Лондоне. ДТП, поджог машины и дома - это месть за ее мужественные и сильные реформаторские шаги в должности главы НБУ. Повадки ее врагов иначе, как бандитскими, и не назовешь. Недруги Гонтаревой сейчас в фаворе. Думают, что ухватили Бога за бороду. И уверены, что скроют концы в воду", - отметил Порошенко.

"Чтобы не дать не очень активному следствию никаких шансов на бездействие, принял решение назначить вознаграждение до 3 млн гривен. Это - тем, кто предоставит достоверную информацию о заказчике и исполнителей о покушениях на жизнь и имущество Валерии Гонтаревой, которая позволит привлечь виновных к ответственности",- добавил он.

Экс-президент также отметил, что круг подозреваемых "не так уж и широк", но важно установить и наказать преступников законным способом.

Напомним, ранее Порошенко с супругой посетили Гонтареву в Лондоне.

Экс-глава Нацбанка сейчас проживает в Великобритании, так как после увольнения из НБУ она получила место в Лондонской школе экономики.

В конце августа 2019 года Гонтарева попала в Лондоне под машину и была госпитализирована. Ей предстоит длительный курс реабилитации после полученных травм.

В начале сентября 2019 года в центре Киева сгорел автомобиль невестки Гонтаревой. 12 сентября сотрудники ГБР вломились в ее квартиру в центре Киева.

Ночью 17 сентября Гонтаревой сожгли дом в селе Гореничи под Киевом.

Экс-глава НБУ заявляла, что если ее "продолжат гнобить", она будет просить политическое убежище в Великобритании.