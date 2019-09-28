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Порошенко посетил Гонтареву в Лондоне

Экс-президент подарил экс-главе НБУ футболку с ее изображением.

Пятый президент Украины Петр Порошенко проведал экс-главу Нацбанка Валерию Гонтареву после ДТП в Лондоне . Об этом он написал в Facebook.

По его словам, Гонтарева сейчас не просто держится, а "борется за Украину".

"Валерия не только сильный менеджер, но и сильная личность. Когда надо было подвергаться опасности, чтобы защитить средства десятков миллионов вкладчиков Приватбанка, - она не сломалась. Когда надо было брать ответственность за сложные решения, чтобы спасти от коллапса всю банковскую систему страны, - она не сломалась. Не сломается и теперь, когда оппоненты, преследуя ее, не чураются бандитских приемов. И сами становятся бандитами", - написал Порошенко.

Фото: https://www.facebook.com/petroporoshenko/

Напомним, что Валерия Гонтарева сейчас проживает в Великобритании, так как после увольнения из НБУ получила место в Лондонской школе экономики.

В конце августа 2019 года она попала в Лондоне под машину и была госпитализирована. Ей предстоит длительный курс реабилитации после полученных травм.

В начале сентября 2019 года в центре Киева сгорел автомобиль невестки Гонтаревой. 12 сентября сотрудники ГБР вломились в ее квартиру в центре Киева.

Ночью 17 сентября Гонтаревой сожгли дом в селе Гореничи под Киевом.

Экс-глава НБУ заявляла, что если ее "продолжат гнобить", она будет просить политическое убежище в Великобритании.

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