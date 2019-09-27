Данилюк подал в отставку с должности секретаря СНБО (обновлено)
Данилюк подал в отставку с должности секретаря СНБО (обновлено)
Нардеп Тищенко взял себе в помощницы 22-летнюю модель
Нардеп Тищенко взял себе в помощницы 22-летнюю модель
Дмитро Кулеба: "Ми опинилися в своїх кабінетах завдяки тому, що народ довірив владу президенту Зеленському і його політсилі"
Дмитро Кулеба: "Ми опинилися в своїх кабінетах завдяки тому, що народ довірив владу президенту Зеленському і його політсилі"
Богдан получил награду от Азарова в разгар Евромайдана, - "Схемы"
Богдан получил награду от Азарова в разгар Евромайдана, - "Схемы"
УН: МВФ уезжает из Киева без результата
УН: МВФ уезжает из Киева без результата
Министр обороны приказал уволить в запас призванных в 2018 году военнослужащих
Министр обороны приказал уволить в запас призванных в 2018 году военнослужащих
Бывший главарь "ДНР" стал мэром в России
Бывший главарь "ДНР" стал мэром в России
В Броварах полицейский въехал в остановку, погиб человек
В Броварах полицейский въехал в остановку, погиб человек
Муж главбуха "Квартала 95" получил топ-должность в Главном управлении разведки
Муж главбуха "Квартала 95" получил топ-должность в Главном управлении разведки
ГлавнаяПолитика

Разумков прокомментировал отставку Данилюка

Спикер Рады заявил, что узнал об отставке секретаря СНБО "из Интернета".

Разумков прокомментировал отставку Данилюка
Фото: Макс Левин

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что об отставке председателя СНБО Александра Данилюка узнал "из Интернета".

Об этом сообщает Радио Свобода.

"Я думаю, что вам лучше об этом спросить у самого Александра Данилюка, я не являюсь представителем СНБО, я уверен, что он достаточно компетентно сможет ответить на любые вопросы, связанные со своей деятельностью", - сказал Разумков.

Отвечая на вопрос, не стало ли причиной отставки большое влияние олигарха Игоря Коломойского на новую украинскую власть, Разумков сказал, что не знает об этом.

"Нет. К сожалению или к счастью, нет (не слышал). Насколько я знаю, это не его позиция, а об этом говорят журналисты", - сказал Разумков.

Ранее сегодня Офис президента Украины сообщил, что Александр Данилюк подал в отставку с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Президент рассмотрит его по возвращении в Киев.

Данилюк подтвердил свою отставку, но не стал ее комментировать.

По неофициальной информации, причиной для увольнения стал конфликт с главой Офиса президента Андреем Богданом.

Второй причиной отставки Данилюка может быть желание олигарха Игоря Коломойского увеличить свое влияние на украинскую политику и получить компенсацию за национализацию ПриватБанка.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также