Юлия Мендель считает, что не набрасывалась на корреспондента, а останавливала его.

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель прокомментировала инцидент, когда она не позволила журналисту Сергею Андрушко задать вопрос руководителю Офиса президента Андрею Богдану и пыталась оттолкнуть его в сторону.

Соответствующие кадры были показаны в новом сюжете программы "Схемы: коррупция в деталях".

Поведение Мендель вызвало возмущение среди представителей медиа, а также в соцсетях.

Журналист Михаил Ткач написал на своей странице в фейсбуке: "Кто может объяснить, в какой цивилизованной стране мира пресс-секретарь президента позволяет себе подобное в момент, когда журналист хочет задать вопрос первым лицам! Это как называется?! Свобода слова?!".

Журналист Кристофер Миллер опубликовал в своем Twitter видео инцидента и отметил, что Зеленский дает интервью СМИ в Нью-Йорке, но "вот как его пресс-служба относится к журналистам в Киеве".

Ukraine's Zelenskiy is giving media interviews in NYC. But this is how his press team treats reporters in Kyiv. Watch as Zelenskiy's spox @IuliiaMendel grabs & shoves reporter Serhiy Andrushko of @RFERL/@cxemu. Mendel did this to me at YES forum after Zelenskiy agreed to answer Q pic.twitter.com/P97E6PppGe — Christopher Miller (@ChristopherJM) 26 сентября 2019 г.

Мендель возмутилась такой реакцией и заявила, что не набрасывалась на журналиста, а останавливала его. Она также отметила, что "в США «нет» для журналиста означает невозможность подходить к первому лицу". При этом пресс-секретарь президента заявила, что узнала из СМИ несколько фейков о себе.

"К концу первого месяца работы в Офисе Президента узнала, что купила Lexus и повесила номера со своей фамилией. Связали со всеми возможными олигархами. На второй месяц в медиа писали, что я купила квартиру за новую зарплату. На третьей - что дала команду голосовать за неприкосновенность. Теперь пишут, что избила журналиста, вдвое большего за себя. Призываю всех проверять информацию", - возмутилась Мендель в фейсбуке.

"В США «нет» для журналиста означает невозможность подходить к первому лицу. Иначе журналиста арестуют. Медиа настаивают, но не бросаются. Потому личное пространство первого лица - это его/ее безопасность. Особенно важно это осознавать после 2017 года, когда, под видом журналиста известного издания, киллер подстрелил добровольца в Киеве," - добавила пресс-секретарь.

Отметим, Мендель имеет в виду покушение на Адама Осмаева, которого в 2017 году пытался застрелить российский киллер. Он договорился о встрече с Осмаевым под видом французского журналиста Алекса Вернера из Le Monde.

"Возможно, мои просьбы несколько не дотягивают до высоких стандартов. Но Сергей Андрушко - не самый галантный джентльмен. На видео видно, что я его не толкала и не бросалась, а останавливала. Хотим цивилизованного поведения - давайте на цивилизованное «нет» не набрасываться на делегацию ради красивой картинки", - добавила пресс-секретарь президента.

Напомним, Мендель выбрали пресс-секретарем Зеленского из 4 тыс. кандидатов. Она в разное время работала на телеканалах ICTV, "Эспрессо-ТВ" и "Интере". Несколько лет как журналист сотрудничает с The New York Times. Также она писала для украинского Forbes и американского Politico.

СNN отмечал, что Мендель могла допустить конфликт интересов, публикуя статьи в The New York Times во время конкурса на должность.