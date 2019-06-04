​CNN написал о конфликте интересов у пресс-секретаря Зеленского

Журналистка Юлия Мендель, ставшая пресс-секретарем президента Украины Владимира Зеленского, могла допустить конфликт интересов, публикуя статьи в The New York Times во время конкурса на должность в АП.

Об этом пишет CNN.

У Мендель в мае вышло три публикации в NYT, в том числе скандальная статья о роли бывшего вице-президента США Джо Байдена в отставке генерального прокурора Украины. Виктора Шокина. Материал под названием "К Байдену возникли вопросы о конфликте интересов, которые продвигаются Трампом и его союзниками" только в 19-м абзаце упоминал, что никаких доказательств против Байдена нет.

Статья вышла 1 мая, а уже 3 мая Мендель отправила резюме Зеленскому.

Несмотря на это, после этого она выпустила еще две статьи. Одна из них была написана заранее, поэтому в NYT не видят проблемы в ее публикации.

Другая касалась роспуска Верховной Рады Зеленским. Пресс-секретарь The New York Times сообщил, что в газете узнали о намерении Мендель присоединиться к команде Зеленского только на прошлой неделе. В противном случае с ней бы прекратили сотрудничество "из-за серьезного конфликт интересов".

Напомним, что Мендель выбрали пресс-секретарем Зеленского из четырех тысяч кандидатов. Она в разное время работала на телеканалах ICTV, "Эспрессо-ТВ" и "Интере". Несколько лет как журналист сотрудничает с The New York Times. Также она писала для украинского Forbes и американского Politico.