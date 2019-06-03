Зеленский выбрал себе пресс-секретаря (обновлено)
Зеленский выбрал себе пресс-секретаря (обновлено)
"ДНР" и "ЛНР" начали систематически критиковать Зеленского
"ДНР" и "ЛНР" начали систематически критиковать Зеленского
Матиос созывает силовиков из-за провокационного видео захвата Румынией Буковины
Матиос созывает силовиков из-за провокационного видео захвата Румынией Буковины
Інтерв'ю Президента Інституту Горшеніна для Le Mondе: «Зеленський щирий у своєму прагненні до зрушень»
Інтерв'ю Президента Інституту Горшеніна для Le Mondе: «Зеленський щирий у своєму прагненні до зрушень»
При подаче документов на визу США теперь нужно указывать свои соцсети
При подаче документов на визу США теперь нужно указывать свои соцсети
Украина и война
Украина и война
В Википедии развенчали миф о "чернобыльских водолазах"
В Википедии развенчали миф о "чернобыльских водолазах"
Мальчик, раненный пьяными полицейскими, скончался
Мальчик, раненный пьяными полицейскими, скончался
​LTV: владелец украинского банка попался в Риге с крупной суммой наличных
​LTV: владелец украинского банка попался в Риге с крупной суммой наличных
ГлавнаяОбществоЖизнь

Зеленский заверил, что виновные в гибели 5-летнего Кирилла Тлявова будут наказаны

"Никакого смягчения. Никакой попытки замять это дело".

Зеленский заверил, что виновные в гибели 5-летнего Кирилла Тлявова будут наказаны
Фото: пресс-служба президента

Президент Владимир Зеленский отреагировал на гибель 5-летнего Кирилла Тлявова, которого в Переяславе-Хмельницокм смертельно ранили пьяные патрульные.

"Я - как президент и как отец - хочу заверить, что сделаю все, чтобы виновные были наказаны по справедливости. Никакого смягчения. Никакой попытки замять это дело", - написал Зеленский в фейсбуке.

Президент добавил, что эта трагедия должна стать уроком. "Те, кто должны заботиться о безопасности граждан, должны ежеминутно помнить о своей ответственности", - отметил Владимир Зеленский.

Ранее сообщалось, что 3 июня пятилетний мальчик Кирилл, который получил огнестрельное ранение в голову в Переяславе-Хмельницком, скончался в больнице.

Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что полицейским из Переяслав-Хмельницкого ужесточат статью на "умышленное убийство".

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также