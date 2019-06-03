​LTV: владелец украинского банка попался в Риге с крупной суммой наличных
​LTV: владелец украинского банка попался в Риге с крупной суммой наличных
Матиос созывает силовиков из-за провокационного видео захвата Румынией Буковины
Матиос созывает силовиков из-за провокационного видео захвата Румынией Буковины
Мальчик, раненный пьяными полицейскими, скончался
Мальчик, раненный пьяными полицейскими, скончался
Інтерв'ю Президента Інституту Горшеніна для Le Mondе: «Зеленський щирий у своєму прагненні до зрушень»
Інтерв'ю Президента Інституту Горшеніна для Le Mondе: «Зеленський щирий у своєму прагненні до зрушень»
Украина и война
Украина и война
5%-ный барьер в Раду уверенно проходят только четыре партии, - опрос
5%-ный барьер в Раду уверенно проходят только четыре партии, - опрос
В Википедии развенчали миф о "чернобыльских водолазах"
В Википедии развенчали миф о "чернобыльских водолазах"
При подаче документов на визу США теперь нужно указывать свои соцсети
При подаче документов на визу США теперь нужно указывать свои соцсети
Зеленский выбрал себе пресс-секретаря (обновлено)
Зеленский выбрал себе пресс-секретаря (обновлено)
ГлавнаяОбществоПроисшествия

В Белгороде-Днестровском мужчина упал с аттракциона и разбился

Во время движения аттракциона оборвался механизм фиксации и страховки.

В Белгороде-Днестровском мужчина упал с аттракциона и разбился
Фото: Odessa.online

В Белгороде-Днестровском Одесской области 2 июня во время движения аттракциона, расположенного неподалеку от крепости, оборвался механизм фиксации и страховки посетителя.

41-летний мужчина, который находился в кресле, упал на землю, получив при этом удар деталями оборудования. От телесных повреждений в виде открытой травмы головы он скончался на месте.

Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Владельцу аттракциона сообщено о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса.

В полиции заявляют, что владелец аттракциона, 41-летний житель Черновцов, установил его без разрешительных документов, не согласовав с органом местного самоуправления, не пройдя обучение и проверку знаний по вопросам охраны труда и не обеспечив безопасность посетителей.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. За такое правонарушение предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до восьми лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Досудебное расследование продолжается.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также