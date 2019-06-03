Умение программировать станет основным навыком для успешного трудоустройства в большинстве профессий будущего , - Юрий Чубатюк

Эксперт считает, что в Украине нет препятствий для внедрения раннего программирования в школах.

Внедрение раннего программирования в школах сделает детей конкурентоспособными, а умение программировать станет одним из основных навыков для успешного трудоустройства независимо от профессии. Такое мнение во время круглого стола в Институте Горшенина высказал Юрий Чубатюк, президент группы компаний Everest.

"Нужно сказать детям правду, кроме всестороннего развития (которое включает спорт, музыку, иностранный язык) в современном мире им необходимо владеть основами программирования. По этому поводу есть много исследований уважаемых институтов, которые говорят, что практически во всех сферах - маркетинг, медицина, образование, мультимедиа, производство, розничная торговля, финансовые услуги и энергетика - потребность в специалистах, владеющих основами программирования увеличится на 50%. Мы можем не знать, какие в будущем будут профессии, но программирование и грамотность в ИКТ- это основа для любой из них", - сказал Юрий Чубатюк.

По его словам, ранее программирование в школах уже ввели 15 стран Евросоюза, а также Китай, Сингапур, Южная Корея, Австралия, Канада, Индия, Израиль. В США этот предмет изучают с ранних классов в 40% школ.

Эксперт считает, что в Украине нет препятствий для внедрения раннего программирования в школах.

"Мне говорят: какое программирование - в школах нет инфраструктуры. Я проверил, по словам Лилии Гриневич (министра образования Украины - ред.), 413 школ в Украине не имеют компьютеров. В этом году на компьютеризацию школ было выделено 300 млн гривен. Я посчитал, что как раз на 413 школ хватит. Говорят, что нет доступа к интернету. Есть только в 80% школ, но он якобы медленный. Опросив своих коллег в этой сфере, я узнал, что за 200 млн гривен можно покрыть скоростным интернетом все сельские школы. А Министерство на это хочет выделить 700 миллионов", - отметил Юрий Чубатюк.

Кроме того, как отметил специалист, международный опыт показывает, что изучение программирования в школах не всегда требует компьютеров.

"Есть финская писательница и программистка Линда Лукас, она написала серию книг "Хеллоу Руби", которая очень популярна во всем мире, они - о занятиях ранним программированием без компьютеров. Мнение, что, занимаясь ранним программированием, ребенок будет писать на basic - давно не соответствует действительности. Сначала у ребенка будут развивать интерес к предмету", - считает Чубатюк.