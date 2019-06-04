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В среду в Киеве обещают кратковременные дожди с грозами

Днем до +27 градусов.

В среду в Киеве обещают кратковременные дожди с грозами
Фото: Сергей Нужненко

5 июня в Киеве переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16…+18 градусов, днем +25…+27 градусов.

На западе Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, днем кое-где град, ветер юго-восточный, 5-10 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +11…+18 градусов, днем +21…+28 градусов.

В Карпатах местами кратковременный дождь, гроза, днем кое-где град и шквалы 15-20 м/с, температура ночью +11…+16 градусов, днем +17…+22 градуса.В Моршине местами кратковременный дождь, гроза, днем кое-где град и шквалы 15-20 м/с, температура ночью +14…+16 градусов, днем +23…+25 градусов.

В Трускавце местами кратковременный дождь, гроза, днем кое-где град и шквалы 15-20 м/с, температура ночью +14…+16 градусов, днем +25…+27 градусов.

В Сваляве местами кратковременный дождь, гроза, днем кое-где град и шквалы 15-20 м/с, температура ночью +14…+16 градусов, днем +24…+26 градусов.

На севере Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13…+18 градусов, днем +23…+28 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, дождь, гроза, днем местами существенный дождь, кое-где град, ветер юго-восточный, 5-10 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +13…+18 градусов, днем +23…+28 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, ночью местами кратковременный дождь, гроза, днем без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13…+20 градусов, днем +25…+31 градус.

На юге Украины облачно с прояснениями, ночью местами кратковременный дождь, днем дождь, местами существенный дождь, грозы, днем местами град, ветер юго-восточный, 5-10 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +15…+21 градус, днем +24…+31 градус.

В Крыму переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13…+18 градусов, днем +25…+30 градусов.В Ялте местами кратковременный дождь, гроза. Температура ночью +17…+19 градусов, днем +27…+29 градусов.

4 июня на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +21...+25 градусов; в Днепре возле Киева +22 градуса.

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