МАУ запустит прямые рейсы из Херсона в Бургас

Цены на билет в одну сторону с багажом стартуют от 1,8 тыс. грн.

Авиаперевозчик "Международные авиалинии Украины" с 14 июня запустит прямые рейсы из Херсона в Болгарию, в город Бургас. Об этом сообщается на фейсбуке авиакомпании.

Перелеты будут выполняться еженедельно: из Херсона - по вторникам и пятницам в 22:20, из Бургаса – по средам и субботам в 00:40. Длительность полета будет составлять 1 час 20 минут.

Цены на билет в одну сторону с багажом (до 23 кг) начинаются от 1,8 тыс. грн.

Как сообщалось, МАУ с 15 июня 2019 года начнет выполнять прямые полеты из Одессы в Вильнюс (Литва).

«Все жители Украины вскоре будут иметь прекрасную возможность насладиться отдыхом на пляжах этого популярного курорта. Только 1 час 20 минут полета - и вы уже в Болгарии!», - отмечает авиаперевозчик.

Напомним, с сегодняшнего дня, с 4 июня МАУ возобновила рейс "Киев - Санья (Китай)". Рейсы выполняются только по вторникам. Вылет из Киева в 05:35, прилет в Санью - в 22:20 по местному времени. Вылет из Саньи будет в 00:20 по местному времени, посадка в Киеве - в 09:00.