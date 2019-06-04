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Латвия передала на Донбасс более 20 тонн гумпомощи

Это уже двенадцатый гуманитарный груз, который доставляют от Латвии в Донецкую область.

Латвия передала на Донбасс более 20 тонн гумпомощи
Фото: dn.gov.ua

Делегация Латвийской Республики вместе с послом Латвии в Украине Юрисом Пойкансом передала более 20 тонн гуманитарного груза для граждан, проживающих возле линии разграничения в Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.

Посол Латвии отметил, что это уже двенадцатый гуманитарный груз, который доставляют непосредственно в Донецкую область.

"В этот раз мы привезли одежду, обувь и игрушки, которые силами Национальной гвардии Украины будут переданы в Авдеевку и несколько других населенных пунктов. Наибольший вклад в формировании этой помощи сделал главный капеллан Национальных Вооруженных сил Латвии Елмарс Плявиньш, который объединил усилия неправительственных организаций Латвии и Швеции, Вооруженных сил и Министерства обороны", - отметил он.

Пойканс также сообщил об уверенности в том, что Латвия продолжит сотрудничество с учебными заведениями в Донецкой области для повышения уровня образования и производства современных европейских стандартов.

Александр Куц поблагодарил за поддержку Донецкой области и Украины со стороны Латвии.

"Латвия была одной из первых европейских стран, которые начали оказывать помощь регионам, пострадавшим в результате боевых действий. В свое время именно Латвия помогала решать самые сложные гуманитарные вопросы, сейчас мы пытаемся преодолевать вызовы самостоятельно. Однако до сих пор мы совместно реализуем много военных и гуманитарных проектов, положительно влияет на взаимоотношения между нашими странами", - отметил Куц.

Командующий Объединенных сил, генерал-лейтенант Александр Сирский также поблагодарил за постоянную помощь гражданскому населению и отметил большую роль Латвии в обучении подразделений Вооруженных сил Украины и офицеров военно-гражданского сотрудничества по стандартам НАТО.

Оборонная отрасль Латвийской Республики уже шестой год оказывает поддержку солдатам и мирным жителям, страдающим от военного конфликта на востоке Украины

Напомним,1 июня посольство Швейцарии в Украине направило на оккупированные территории Донбасса 22 автомобиля с гуманитарным грузом весом более 400 тонн. Транспортные средства доставили химические реагенты для очистки воды, соль, медицинское оборудование, хлорную известь и активированный уголь.

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