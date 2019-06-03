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Замвоенкома в Мелитополе попался на взятке в 29 тыс. гривен

Чиновник требовал деньги за снятие военнообязанного с учета и непризыв на срочную службу.

Замвоенкома в Мелитополе попался на взятке в 29 тыс. гривен
Фото: vppdr.gp.gov.ua

Правоохранители выявили факт вымогательства и получения неправомерной выгоды заместителем военного комиссара - начальником отделения комплектования Мелитопольского объединенного городского военного комиссариата Запорожской области.

Об этом информирует пресс-служба военной прокуратуры Южного региона.

Установлено, что за снятие военнообязанного с воинского учета и непризыв на срочную военную службу чиновник требовал у гражданина 29 тыс. гривен взятки.

После получения 3 июня всей суммы взятки, заместителя военкома задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

Военная прокуратура Запорожского гарнизона решает вопрос относительно сообщения задержанному о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины, и готовит ходатайство в суд об избрании меры пресечения.

Как сообщалось, в Запорожье командир взвода подозревается в получении взятки за выдачу удостоверения УБД.

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