Фото: kyiv.gp.gov.ua
Служба безопасности Украины задержала по подозрению в получении взятки двух сотрудников "Укрзализныци"
- замначальника филиала "Центр сервисного обеспечения" и начальника одного из отделов этого филиала.
Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.
Задержанным вменяют сговор с целью получения 270 тысяч гривен взятки от субъекта хозяйствования за подписание договора ответственного хранения.
Им собираются объявить подозрение по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса.
Фото: kyiv.gp.gov.ua
Фото: kyiv.gp.gov.ua