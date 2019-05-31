​Конституционный Суд закрыл производство по делу о приватизации "Укррудпрома"

Конституционный суд Украины закрыл конституционное производство по делу о приватизации "Укррудпрома".

Об этом говорится на сайте КСУ.

В апреле 2018 года 54 депутата Верховной Рады подали представление с просьбой признать неконституционным закон о приватизации предприятий "Укррудпрома".

Однако судьи решили, что так как обжалованный закон уже исчерпал свое действие, его нельзя рассматривать на соответствие Конституции.

Постановление Большой палаты КСУ от 28 мая является окончательным.

Напомним, государственная акционерная компания "Укррудпром" владела крупными пакетами акций добывающих железную руду горно-обогатительных комбинатов (ГОК). В 2004 году активы компании были окончательно приватизированы крупнейшими игроками рынка украинской металлургии.

По некоторым данным, между финансово-промышленными группами, которые потом участвовали в приватизации "Укррудпрома", были заключены многоступенчатые приватизационные договоры. В них зафиксировано, кто и что должен приватизировать, поскольку возможности скупить все предприятия не было ни у одной ФПГ.

В результате в 2004 году компании Рината Ахметова купили по 50%+1 акция Центрального и Северного ГОКов за 106 млн гривен и 207,6 млн гривен соответственно. Группа «Приват» – 25,78% акций Южного ГОКа за 60 млн гривен и 25,1% акций ГОК «Сухая Балка» за 18,13 млн гривен; плюс 93% акций Криворожского железорудного комбината за 689,5 млн гривен в пользу Виктора Пинчука. А Вадим Новинский размыл госпакет в 50%+1 акция Ингулецкого ГОКа путем дополнительной эмиссии акций, и выкупил оставшиеся 37,5% за 162,9 млн гривен.

В марте 2015 года Игорь Коломойский на заседании комиссии ВР по приватизации заявил о нарушениях при приватизации предприятий "Укррудпрома" и потребовал реприватизации этих активов. Однако этого ему добиться в конечном итоге не удалось.