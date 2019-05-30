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Конституционный суд 4 июня начнет рассмотрение указа о законности роспуска Рады

Суд определит форму конституционного производства по этому делу.

Конституционный суд 4 июня начнет рассмотрение указа о законности роспуска Рады
Фото: Макс Требухов

Конституционный суд Украины включил в повестку дня на 4 июня конституционное представление 62 народных депутатов о конституционности указа президента Владимира Зеленского о роспуске парламента и назначении внеочередных выборов.

Как сообщается в повестке дня заседаний КС, во вторник, 4 июня, в 10:00 Большая палата Конституционного суда начнет рассмотрение вопроса об определении формы конституционного производства по этому делу.

Напомним, 24 мая 2019 года в КС поступило представление 62 нардепов относительно конституционности указа президента Владимира Зеленского о роспуске Рады VIII созыва и внеочередных выборах. Группа народных депутатов из фракции "Народного фронта" считает, что коалиция фракций "Европейская Украина" прекратила свое существование 17 мая, поэтому у депутатов было еще 30 дней до создания новой коалиции, и в этот период роспуск парламента является неконституционным.

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