Зеленский создал делегацию для слушаний в Международном трибунале ООН по морскому праву

Президент Владимир Зеленский создал делегацию Украины для участия в слушаниях Международного трибунала ООН по морскому праву по спору между Украиной и Россией о правах прибрежного государства в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе.

Соответствующий указ №339/2019 от 30 мая 2019 обнародован на сайте главы государства.

Согласно документу, слушания пройдут 10-14 июня в Гааге (Нидерланды).

Украинскую делегацию возглавила заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль. Также в делегацию войдут посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов, гендиректор компании "Черноморнефтегаз" Светлана Нежнова, первый заместитель гендиректора Государственного акционерного общества Чорноморнафтогаз" Андрей Кондратов (оба – по согласованию), а также представители Министерства инфраструктуры Украины и Государственной пограничной службы.

Президент поручил главе делегации осуществлять с привлечением представителей государственных органов подготовку и представление определенных арбитражным трибуналом ООН процессуальных документов, позиционных, доказательных и других материалов.

Кабинету министров Украины получено обеспечить финансирование расходов, связанных с участием делегации Украины в слушаниях арбитражного трибунала.

Как сообщалось, 14 сентября 2016 года Министерство иностранных дел Украины выступило с заявлением, в котором указало, что с начала незаконной агрессии Российской Федерации в Крыму, права Украины в этих зонах были нарушены и узурпированные государством-агрессором. В МИД отметили, что, несмотря на протесты Украины, Россия продолжает совершать незаконные действия в пределах морских зон Украины.

Украина просит арбитражный суд подтвердить ее права как прибрежного государства и обязать Российскую Федерацию прекратить международно-противоправные деяния в соответствующих морских акваториях, предоставить Украине соответствующие заверения и гарантии в их неповторении и возместить Украине все нанесенные Российской Федерацией убытки.