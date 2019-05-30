"НФ" объяснил, почему не поддержал отставку Гройсмана

Фракция "Народный фронт" не поддержала отставку Премьер-министра Владимира Гройсмана при рассмотрении и голосования этого вопроса в Верховной Раде.

Выступая с трибуны парламента, руководитель фракции Максим Бурбак подчеркнул, что нельзя допускать хаоса в экономике и в исполнительной ветви власти, отправляя руководителя правительства в отставку. Он также отметил, что кандидатуры нового премьер-министра в парламент не внесены.

"Премьер-министр Владимир Гройсман подал в отставку после заявления и обращения Президента. Новый Президент не подал кандидатуры на нового премьер-министра, ведь Совет распущена. Поэтому считаем, что премьер-министр Владимир Гройсман должен дальше работать, ведь нельзя допускать хаоса в экономике и в исполнительной ветви власти. "Народный фронт" не поддерживает отставку премьер-министра Владимира Гройсмана ", - заявил Максим Бурбак перед голосованием.

В свою очередь председатель Верховной Рады, один из лидеров "Народного фронта" Андрей Парубий отметил, что нужно не допустить хаоса в стране.

"В эти тяжелые для страны времена нам крайне необходимо сохранять стабильность и в Верховной Раде, и в правительстве, пока кто-то делает эксперименты над страной", - подчеркнул он.

"Я считаю, что в этот период больших экономических вызовов правительство должно работать, и премьер-министр Украины Владимир Гройсман должен работать, чтобы не допустить экономического коллапса. Работать для того, чтобы был стабильное развитие украинского государства и экономики. Чтобы все люди твердо знали, что страна стабильна, что экономика работает ", - подчеркнул Андрей Парубий.

Напомним, парламент не поддержал отставку правительства Владимир Гройсман, "за" проголосовали только 97 народных депутатов.