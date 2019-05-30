​Мусияка: Мы ждём, когда Зеленский объявит стратегию развития страны

"Пока что я вижу только рефлексию на те или иные общественные порывы".

Президент Владимир Зеленский до сих пор не озвучил стратегию развития государства. Об этом заявил Виктор Мусияка, юрист, экс-вице-спикер Верховной Рады Украины во время круглого стола в Институте Горшенина.

"Сегодня мы должны бы уже видеть образ того правопорядка, который в своих будущих действиях видит новый президент Зеленский. С его появлением многие ожидали, что сакрализация власти, которая всегда существовала в Украине, когда президент представлялся центром всего, независимо от формы правления, будет устранена. И мы эту десакрализацию видим: президент - простой скромный человек из народа. Да, людям это нравится. Но специалисты, которые уже давно находятся в государственно-правовой материи, ожидают, когда же он заявит стратегию развития государства или дальнейшего развития того, что он получил. К сожалению, пока что я вижу только рефлексию на те или иные общественные позывы ", - высказался Мусияка.

В качестве примера юрист привел предложение команды президента о введении уголовной ответственности за незаконное обогащение.

"Простите пожалуйста, почитайте Конвенцию по борьбе с коррупцией 20 статью, которая говорит "согласно конституционного порядка каждого государства предлагается рассмотреть возможность введения уголовной ответственности за незаконное обогащение". А у нас уже около 20 статей в Уголовном кодексе фактически устанавливают ответственность за незаконное обогащение. Теперь надо вносить изменения в Конституцию, где говорится о презумпции невиновности. Надо указать: "лица, занимающие такие-то должности, должны доказывать, что имеют законные основания владения своим имуществом". Пока этого нет - это все антиконституционные действия", - отметил эксперт.