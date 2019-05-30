Мусияка: У каждого президента Украины был свой правопорядок

У каждого президента Украины была своя интерпретация, каким должен быть правопорядок в стране. Такое мнение высказал Виктор Мусияка, юрист, экс-вице-спикер Верховной Рады Украины во время круглого стола в Институте Горшенина.

"Мы видели различные интерпретации правопорядка в стране, которые насаждал каждый глава государства. Это при том, что всегда была одна правовая основа его функционирования - это Конституция. Попытки расширить свои полномочия начались уже при Кучме, который был первым президентом, работавшим при Конституции", - заявил Мусияка.

"Ющенко, который в предвыборной программе обещал "новую Конституцию", вернуться к полномочиям 1996 года не удалось. А Янукович это сделал. Сначала они планировали провести изменения через референдум, но закон о референдуме не прошел. После этого через антиконституционное решение Конституционного суда было возвращено редакцию Конституции 1996 года, что фактически являлось антиконституционным переворотом", - рассказал юрист.

Мусияка напомнил, что работал в Конституционной ассамблеи, созданной Януковичем, и, по его словам, в 2013 году ее члены уже понимали, что "в Администрации готовится соответствующий текст по судебной власти, который необходимо было быстро внести в тело будущей Конституции".

"В 2014 году после всех событий вернули в действие изменения в Конституцию 2004 года и что произошло. Порошенко также начал искать возможности расширения своих полномочий. Он в начале июня стал президентом и уже в конце месяца было предложение внести изменения в Конституцию по расширению полномочий. На тот момент система была выстроена так, что парламент просто штамповал все, что шло от АП. Это была авторитарная власть ", - подытожил Мусияка.