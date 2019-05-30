Рада назначила членом Нацсовета по телевидению и радиовещанию Оноприенко

Верховная Рада назначила членом Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Максима Оноприенко.

За такое решение проголосовали 233 депутата при минимально необходимых 226.

Заместитель председателя фракции "Народный фронт", председатель парламентского комитета по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар отметила, что всего от парламента назначаются четыре человека.

Свои кандидатуры на данную должность подавали 12 человек.

Максим Оноприенко - генеральный директор запорожской телекомпании TV5, которая входит в холдинг "Медиа Группа Украина" бизнесмена Рината Ахметова.

Согласно информации на сайте тканала, Оноприенко родился 12 октября 1980 года в г. Тарту, Эстония. Медийную карьеру начал в 2002 году в Издательском Доме Companion Group. До 2005 года был Group Brand Manager делового аналитического журнала "Комп & ньон" и делового журнала "& .СТРАТЕГИИ" (Киев).

В 2005-2007 гг воплощал интерактивные проекты на телеканалах СТБ, ТРК Украина, ICTV, 5 канал.

В 2008-2013 годах в качестве независимого кино- и телепродюсера реализовал проекты: Х/ф "Случайная запись", road movie, телеканал "Интер", Украина; Т/с "108 минут", 4 серии, биография, телеканал "ТВЦ", "Россия"; Х/ф "Rock’n’Ball", полный метр, 2011-2012 - международная фестивальная дистрибуция, участие и награды в более чем 20 международных кинофестивалях;

В 2011 г. выступил исполнительным продюсером с украинской стороны в реализации международного форматного Реалити-шоу Big Brother Ukraine, телеканал "К1", Украина. Также, в 2011 году был соорганизатором авторского курса мастер-классов по кинематографии Вальдемара Дзики (Польша).

В течение 2012-2013 годов снимал цикл научно-публицистических программ "Украина: забытая история", 12 фильмов, телеканал "МЕГА", Украина.

В 2013 году входил в состав международного жюри Национального конкурса 43 Международного кинофестиваля "Молодость", г. Киев.

С марта 2018 года Оноприенко вошел в состав Украинской Телевизионной Академии.Напомним, 24 мая президент Владимир Зеленский отменил увольнение Юрия Артеменко с должности члена Нацсовета и назначение сотрудника АП Порошенко Владимира Горковенко.

Нацсовет состоит из восьми человек, срок их полномочий - пять лет с дня назначения. Президент назначает на должности и освобождает от должностей половину состава Нацсовета. Другую половину назначает Рада.