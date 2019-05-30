В Украине отменили отпуск для людей, усыновивших новорожденных

За принятие законопроекта проголосовало 248 депутатов из необходимых 226.

Верховная Рада отменила отпуск для людей, которые усыновили новорожденных детей сразу из роддома. Об этом свидетельствует сайт Рады.

За принятие законопроекта №6350 проголосовало 248 депутатов из необходимых 226.

Соответствующие изменения внесут в Кодекс законов о труде и закон "Об отпусках".

Ранее человеку, который усыновил новорожденного ребенка, государство предоставляло отпуск на 56 календарных дней (при усыновлении 2 или более детей - 70 дней).

Несмотря на это, согласно Семейному кодексу, брошенный в роддоме ребенок может быть усыновлен только спустя 2 месяца после своего рождения.

Из этого следует, что нормы Кодекса законов о труде и закона об отпусках противоречат Семейному кодексу.

Отпуск для усыновивших новорожденных детей собирались отменить еще в апреле 2018 года.

Напомним, при рождении двойни или тройни украинцы будут получать доплату на каждого ребенка.

Если в семье есть уже один ребенок и рождается двойня или тройня - такая семья автоматически становится многодетной и будет получать доплату. Ранее при рождении ребенка государство выплачивало 41280 грн. Это единый размер пособия на первого, второго и следующего ребенка.

Прожиточный минимум для детей до 6 лет в 2019 году составляет 1626 гривен (к концу года он увеличится до 1779 гривен).