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В Украине отменили отпуск для людей, усыновивших новорожденных

За принятие законопроекта проголосовало 248 депутатов из необходимых 226.

В Украине отменили отпуск для людей, усыновивших новорожденных
Фото: КиевВласть

Верховная Рада отменила отпуск для людей, которые усыновили новорожденных детей сразу из роддома. Об этом свидетельствует сайт Рады.

За принятие законопроекта №6350 проголосовало 248 депутатов из необходимых 226.

Соответствующие изменения внесут в Кодекс законов о труде и закон "Об отпусках".

Ранее человеку, который усыновил новорожденного ребенка, государство предоставляло отпуск на 56 календарных дней (при усыновлении 2 или более детей - 70 дней).

Несмотря на это, согласно Семейному кодексу, брошенный в роддоме ребенок может быть усыновлен только спустя 2 месяца после своего рождения.

Из этого следует, что нормы Кодекса законов о труде и закона об отпусках противоречат Семейному кодексу.

Отпуск для усыновивших новорожденных детей собирались отменить еще в апреле 2018 года.

Напомним, при рождении двойни или тройни украинцы будут получать доплату на каждого ребенка.

Если в семье есть уже один ребенок и рождается двойня или тройня - такая семья автоматически становится многодетной и будет получать доплату. Ранее при рождении ребенка государство выплачивало 41280 грн. Это единый размер пособия на первого, второго и следующего ребенка.

Прожиточный минимум для детей до 6 лет в 2019 году составляет 1626 гривен (к концу года он увеличится до 1779 гривен).

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