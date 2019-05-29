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Боевики восемь раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе

Потерь среди военнослужащих нет.

Боевики восемь раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе
Фото: EPA/UPG

С начала суток российско-оккупационные войска восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, применив крупнокалиберные артиллерийские системы.

Об этом сообщил пресс-центр операции Объединенных сил в Фейсбуке.

"Вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли позиции наших подразделений из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Все обстрелы зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток"… Потерь среди украинских военнослужащих нет. На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются", - говорится в вечерней сводке.

Боевики открывали огонь по позициям ВСУ возле с.Водяное - из артиллерийских систем калибра 122 мм; 4 раза вблизи н.п.Пески- из минометов калибра 82 мм и противотанковых ракетных комплексов; у г. Марьинка - со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; в районе н.п. Новотроицкое - из АГС; вблизи с. Гнутово - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Напомним, ранее президенту Владимиру Зеленскому доложили об обстоятельствах пленения восьми бойцов 53-й ОМБр.

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