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ГлавнаяОбществоВойна

Украинский сапер пропал без вести в ходе боя с ДРГ боевиков у Попасной

Для поддержки ДРГ противник применил запрещенное минскими договоренностями оружие.

Украинский сапер пропал без вести в ходе боя с ДРГ боевиков у Попасной
Фото: прокуратура Доценкой области

Украинский сапер пропал без вести в ходе боя с диверсионно-разведывательной группой боевиков возле Попасной Луганской области.

Об этом сообщает 54-я отдельная механизированная бригада.

Отмечается, что в ходе проведения проверки минно-взрывных заграждений перед передним краем обороны одного из механизированных подразделений части в районе Попасной группа саперов была атакована диверсионно-разведывательной группой противника.

"Завязался бой. В ходе боя саперы уничтожили двоих военнослужащих противника и одного ранили. Для поддержки ДРГ противник применил запрещенное минскими договоренностями оружие. К сожалению, во время боя пропал без вести один из военнослужащих части. В настоящее время продолжаются поисковые мероприятия, но положительных результатов они не дали", - говорится в сообщении в Facebook.

Ранее сообщалось, что днем 28 мая на Донбассе зафиксировано два обстрела, один украинский военный получил ранения.

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